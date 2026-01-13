الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"ياس كلينك" تجري زراعة نخاع عظم من متبرع غير ذي صلة

"ياس كلينك" تجري زراعة نخاع عظم من متبرع غير ذي صلة
13 يناير 2026 12:11

نجح فريق "ياس كلينك - مدينة خليفة"، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في إجراء عملية زراعة نخاع عظم من متبرع غير ذي صلة لمريضة إماراتية تبلغ من العمر 55 عاماً، كانت تعاني من أحد أمراض الدم وتحتاج إلى هذا النوع الدقيق من العمليات.

وجاءت العملية بعد تعذر العثور على متبرع متوافق داخل العائلة، ما استدعى إجراء بحث دولي عبر سجلات المتبرعين حول العالم، أسفر عن العثور على متبرع مطابق بنسبة 100% في الولايات المتحدة الأميركية. وتبع ذلك تنسيق طبي ولوجستي دقيق شمل فحوصات المتبرع، وجمع الخلايا الجذعية، ونقلها إلى أبوظبي بطريقة آمنة وسريعة.

واستغرقت عملية نقل الخلايا الجذعية من 30 إلى 60 دقيقة، بطريقة مماثلة لنقل المشتقات الدموية، وتمت بسلاسة تامة، وتخضع المريضة حالياً للمتابعة في وحدة زراعة النخاع، مع توقع خروجها خلال أسبوعين.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الدم، مؤكداً أهمية توفير علاجات متقدمة داخل الإمارة، وقدرة أبوظبي على تقديم رعاية صحية متطورة تضاهي أفضل المراكز العالمية.

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في "ياس كلينك"، إن نجاح زراعة نخاع من متبرع غير ذي صلة يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، ويتطلب خبرة طبية عالية وتنسيقاً متكاملاً بين الفرق الطبية والتمريضية والشركاء المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يتيح للمرضى الحصول على علاجات منقذة للحياة داخل الإمارة وفي بيئة داعمة وآمنة.

من جانبهم، أكد الدكتور نمير السعداوي، استشاري أول في أمراض الدم السريرية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية و"ياس كلينك"، والدكتورة إيناس النجار، استشارية أمراض الدم وزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى "ياس كلينك"، أن رحلة البحث عن متبرع خارجي متوافق تطلبت جهداً ودقة عالية، وأن نجاح تنسيق جمع الخلايا الجذعية ونقلها من الولايات المتحدة وفق أعلى معايير السلامة، وإتمام العملية بسلاسة، أسهم في إعادة الأمل للمريضة خلال مرحلة علاجية حساسة، وهو يفتح آفاقاً جديدة أمام مرضى زراعة النخاع في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
مستشفى ياس كلينك
زرع النخاع العظمي
