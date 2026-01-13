رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" .. وذلك على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026".

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أجندة فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وأهميته في دعم العمل الدولي المشترك في مجال الاستدامة كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات وتوحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة ولا سيما التغير المناخي وتداعياته.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين وتطويرها في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستدامة بما يخدم أولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو إعلان مذكرة تفاهم في المجالات الاستثمارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.