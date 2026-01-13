طرق دبي تطلق مبادرة تجريبية للمشاركة في النقل المدرسي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تجريبية جديدة حول المشاركة في النقل المدرسي خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، وتعزيز كفاءة التنقل اليومي لطلبة المدارس بالتعاون مع مجموعة يانغو وأوربان إكسبريس للنقل.

وجاء ذلك عقبَ توقيع هيئة الطرق والمواصلات مذكرتي تفاهم مع الشركتين المذكورتين لتنفيذ هذه المبادرة بشكل تجريبي.

وقّع المذكرة بالنيابة عن هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها بالنيابة عن مجموعة يانغو، إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو، ووقعها عن أوربان إكسبريس للنقل، الدكتور محمد الهاشمي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة.

وقال، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إنه تم خلال الأعوام الماضية رصد ارتفاع عدد المركبات الخاصة لتوصيل الطلبة إلى مدارسهم، الأمر الذي يؤثر في سير الحركة المرورية حول مناطق المدارس، وبناء على ذلك نعمل على أن تكون هذه المبادرة بديلاً لنقل الطلبة إلى المدارس وبالعكس وبتكاليف معقولة.

وأكد أن المبادرة التجريبية ستُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان المعتمدة في النقل المدرسي، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية والتشريعية المعمول بها في الإمارة، حيث ستتضمن توظيف حلول تقنية ذكية لإدارة الرحلات، وتتبع المركبات، وضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تشغيل حافلات مشتركة تخدم عدداً من المدارس الواقعة ضمن مناطق جغرافية مُحَدّدة، وهو ما سيسهم بشكل فعال في وصول الطلبة بشكل أسرع، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية حول مناطق المدارس في إمارة دبي.

وقال بهروزيان إن المبادرة تهدف إلى استكشاف نماذج مبتكرة للنقل المدرسي تعتمد على مبدأ المشاركة، بما يسهم في تحسين استغلال المركبات، والحد من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، ورفع مستويات السلامة والجودة في خدمات نقل الطلبة، إلى جانب دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في مجالات التحول الرقمي والاستدامة البيئية.

من جانبه، قال إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو: يأتي هذا المشروع التجريبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق نموذج نقل مدرسي مشترك قائم على البيانات، يعتمد على تجميع الطلبة الذين يسلكون مسارات متشابهة ضمن مركبات مشتركة تعمل وفق مسارات وجداول زمنية مُحسّنة.

وقال الدكتور محمد الهاشمي إنه من خلال أساليب مبتكرة مثل مشاركة الحافلات المدرسية والخدمات المرنة، تُسهم هذه المبادرة في توفير حلول تنقل أكثر أماناً وبأسعار معقولة وأكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي للنقل على المدى الطويل.