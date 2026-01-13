الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يهدي محمد بن راشد مجموعة صور توثق أبرز المناسبات الوطنية والمحطات التي جمعتهما في خدمة الوطن

رئيس الدولة يهدي محمد بن راشد مجموعة صور توثق أبرز المناسبات الوطنية والمحطات التي جمعتهما في خدمة الوطن
13 يناير 2026 22:17

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأهدى صاحب السمو رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، ألبوم صور يحمل توقيع سموه، يوثق أبرز المحطات الوطنية والمناسبات التي جمعت سموهما في خدمة دولة الإمارات ومسيرة إنجازاتها، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

 

ودون صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في مقدمة الإهداء، أعرب خلالها عن اعتزازه بالعمل مع سموه خلال هذه المسيرة المباركة، مشيداً بقيادته الاستثنائية الملهمة.. وقال: «أخي ورفيق دربي أهديكم هذا الألبوم الذي يوثق بين صفحاته محطات من مسيرتنا المشتركة في خدمة دولة الإمارات، ولحظات مضيئة من الفخر بالإنجازات الوطنية.. داعياً الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة العمل والإنجاز من أجل الإمارات وشعبها».

 

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والضيوف.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
