علوم الدار

سارة الأميري تلتقي وزير التربية والتعليم الإسرائيلي

سارة الأميري تلتقي وزير التربية والتعليم الإسرائيلي
14 يناير 2026 10:14

التقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بمعالي يوآف كيش، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد في إمارة أبوظبي، بحث سبل تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في المجالات التعليمية والأكاديمية، واستكشاف فرص تطوير العمل المشترك بما ينسجم مع التطلعات المشتركة في الارتقاء بالمجال التعليمي.

 

واطلع الوفد الإسرائيلي خلال اللقاء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قطاع التعليم، حيث جرى استعراض نظام التعليم في الدولة، وهيكل قطاع التعليم الوطني، إلى جانب السياسات والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته وفق أفضل الممارسات العالمية.

 

كما تناول اللقاء الجهود الوطنية في تبني الحلول التعليمية المبتكرة، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

 

ويعكس هذا اللقاء حجم التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في مجال التعليم على المستوى العالمي، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة جعلت من نهجها التعليمي نموذجاً متفرداً ومحط اهتمام دولي للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير الأنظمة التعليمية، بما يواكب المستقبل ومتطلباته.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في المجالات التعليمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

المصدر: وام
