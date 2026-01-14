الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية

14 يناير 2026 12:31

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم بناء منظومة صناعية متقدمة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية.

 

وكيل وزارة الطاقة لـ«الاتحاد»: 20 جيجاواط قدرة الطاقة النظيفة بالإمارات بحلول 2030
نهيان بن مبارك يستقبل أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لـ«التعاون الإسلامي»

كما استعرض اللقاء سُبل دعم جهود الاستدامة وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التنقل باستخدام حلول الطاقة البديلة، انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وترسيخ دورها الريادي في تبنّي نماذج تنموية متوازنة تراعي المتطلبات البيئية والاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

 

المصدر: وام
أسبوع أبوظبي للاستدامة
السيارات الكهربائية
خالد بن محمد بن زايد
الصين
