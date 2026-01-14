الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملة توعوية شاملة للحفاظ على المظهر العام في أبوظبي

ضرورة الالتزام بالتعليمات الموضوعة في المواقع الترفيهية (من المصدر)
15 يناير 2026 01:25

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي حملات توعوية وتفتيشية موسّعة، تستهدف الجمهور وروّاد المرافق الترفيهية العامة والحدائق والشواطئ ومواقع رحلات البر، وذلك في إطار حملة «لنحافظ على مظهر مدينتنا»، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل مؤخراً، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية والحضارية، والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة والارتقاء بجودة الحياة فيها.
وتُركّز الحملة على توجيه أفراد المجتمع نحو تبنِّي ممارسات مسؤولة عند استخدام المرافق العامة، من خلال توعية الزوّار بأهمية الالتزام بإرشادات النظافة والتعامل السليم مع المخلفات، والحفاظ على النباتات والمسطحات الخضراء، وعدم ترك بقايا الأطعمة أو أدوات الشواء في المواقع الطبيعية، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للجميع. 
وتشير البلدية، إلى أن المبادرة تستهدف شرائح المجتمع كافة، عبر رسائل توعوية تتناول الإرشادات الواجب اتباعها خلال الاستفادة من المرافق العامة أو ممارسة الأنشطة الترفيهية في البر. وتتضمن الحملة تنفيذ زيارات ميدانية يومية تشرف عليها فرق مختصة تتولى مراقبة مستوى النظافة العامة والشواء في الأماكن المخصصة، وتوعية الجمهور مباشرة حول السلوكيات الحضرية السليمة، إضافة إلى بثّ رسائل توعوية حول كيفية التعامل مع المخلفات في البر والحدائق والشواطئ، فضلاً عن نشر مواد إعلامية عبر المنصات الرقمية، ولوحات إرشادية في المرافق العامة.
وأكدت البلدية، أن الحفاظ على المظهر العام يمثّل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع، مؤكدة أن بعض الممارسات السلبية تظهر بشكل متكرر خلال المواسم والإجازات، ما يستدعي تعزيز الجهود التوعوية لتفادي التشوهات البصرية والانعكاسات البيئية التي لا تقتصر على جمالية المكان فحسب، بل تمتد لتؤثر على الصحة والسلامة العامة.
ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات الموضوعة في المواقع الترفيهية، وجمع النفايات في الأماكن المخصصة، والحفاظ على أماكن الجلوس ومناطق ألعاب الأطفال، وعدم رمي المخلفات البلاستيكية أو الفحم أو بقايا الطعام في البيئة الطبيعية، مؤكدة أن مشاركة أفراد المجتمع في هذه الجهود تعزّز استدامة المرافق وتدعم رؤية دائرة البلديات والنقل، الرامية إلى تطوير بيئة حضرية صديقة للسكان والزوار.
وتُمثّل حملة «لنحافظ على مظهر مدينتنا» دعوة مفتوحة لتعزيز السلوكيات الحضارية المسؤولة، وتأكيد صورة العاصمة كمدينة جاذبة ومستدامة توفر جودة حياة عالية للسكان والزوار.

المظهر العام
أبوظبي
الإمارات
بلدية مدينة أبوظبي
بلدية أبوظبي
