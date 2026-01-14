الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
14 يناير 2026 21:40

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - في قصر الشاطئ في أبوظبي - معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.
ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء.. تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار .. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده مزيداً من النماء والتقدم.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية - التركية وأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتنميتها في مختلف المجالات في إطار علاقاتهما الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين. 

 

كما استعرض سموه ووزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في القطاع وتدفق المساعدات الكافية من دون عوائق.. مؤكدين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود للدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين وركيزة أساسية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
تركيا
الإمارات
محمد بن زايد
