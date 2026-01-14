الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد وهاكان فيدان خلال اللقاء (وام)
14 يناير 2026 22:32

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.
بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية التركية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير الخارجية التركي، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات والجمهورية التركية ترتبطان بشراكة استراتيجية متطورة ومثمرة في العديد من القطاعات، وأن هناك حرصاً من البلدين على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها واستثمار ما تزخر به من فرص متنوعة، بما يحقق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي هاكان فيدان، خلال اللقاء، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وإرساء السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.
حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

المصدر: وام
تركيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
