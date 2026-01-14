الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع التشاوري الخامس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

15 يناير 2026 00:13

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع التشاوري الخامس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عُقد في القاهرة اليوم.
وجاءت مشاركة معاليه في هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع نحو هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مسار انتقال مستقل عن الأطراف المتحاربة والعناصر المتطرفة، يلبّي تطلعات الشعب السوداني نحو تشكيل حكومة مدنية مستقلة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لقاءات مع عدد من ممثلي الدول، جرى خلالها بحث سبل دعم مسار الرباعية تحت القيادة الأميركية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إنساني فوري وغير مشروط، كمدخل أساسي لخفض التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

