علوم الدار

محمد بن راشد يكرم "نوابغ العرب"

محمد بن راشد يكرم "نوابغ العرب"
15 يناير 2026 18:30

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "نوابغ العرب".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اليوم نكرم "نوابغ العرب" تقديراً لكل ما حققوه من منجزات في المجالات التي ترفع صرح الحضارة وتبني المجتمعات».
وأضاف سموه: «ومن متحف المستقبل بدبي، نجدد دعمنا للعقول العربية والمواهب الحريصة على الابتكار والإبداع والتميّز لإثراء الحضارة البشرية».
وتابع سموه: «الفائزون بجائزة "نوابغ العرب 2025": البروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والبروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون..أسماء عربية نريدها قدوة للأجيال العربية، تنير طريقهم نحو المستقبل بالعلم والمعرفة».

الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
