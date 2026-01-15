الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
15 يناير 2026 20:07

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم فخامة باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة شارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».
وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

 

وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي طرحها «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» في جميع دوراته ودوره في تعزيز التعاون الدولي المشترك وترسيخ الوعي بقضايا الاستدامة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.
كما تبادل سموه والرئيس السنغالي خلال اللقاء.. وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

 

 

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - السنغالية المتينة والتي شهدت تطوراً مستمراً على مدى عقود، وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء الذي يلبي تطلعات البلدين نحو التقدم والازدهار.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
السنغال
الإمارات
محمد بن زايد
