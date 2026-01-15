الإمارات تدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هدفها من المشاركة بالتحالف العربي لدعم الشرعية تمثلت بحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن اليمن واستقراره وسيادته، فضلاً عن تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي، داعيةً إلى مضاعفة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناءً على طلب رسمي من الحكومة اليمنية في عام 2015، حيث قدمت على مدى العقد الماضي، وبالتعاون مع الشركاء اليمنيين ومن التحالف، إسهامات جليلة في أمن واستقرار اليمن والمنطقة، تمثلت في تحرير عدن، وطرد تنظيم «القاعدة» الإرهابي من مدينة المكلا، وتأمين الساحل الغربي لليمن، والدفاع عن محافظة مأرب.

وأكد البيان أن أهداف الإمارات كانت واضحة بحماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن اليمن واستقراره وسيادته، فضلاً عن تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وقال البيان: «تحقق ذلك بتضحيات جسيمة من الإمارات، حيث ضحى جنودنا البواسل بأرواحهم، ونفذ الحوثيون هجوماً إرهابياً دموياً على أرضنا».

وأكد البيان، أن الإمارات سعت إلى معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدمت ​​أكثر من 8 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية، لدعم الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني، كما قدمت الدعم لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من توفير الخدمات الأساسية.

وقال البيان: «في 30 ديسمبر، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة سحب جميع أفرادها العسكريين المتبقين من اليمن، وقد اكتمل هذا الانسحاب الآن. وبينما انتهت عملياتنا في اليمن، فإن تضامننا مع الشعب اليمني لا يزال راسخاً كما كان دائماً، في سعيه لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار».

وأضاف: «في هذه المرحلة الحرجة لليمن، يجب على مجلس الأمن ألا يكتفي بنهج إدارة هذا النزاع بدلاً من حله، لقد حان الوقت لمضاعفة الجهود سعياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».