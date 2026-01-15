الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلدون المبارك والرئيس الكوري يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

خلدون المبارك والرئيس الكوري ووفدا الجانبين خلال المباحثات (وام)
16 يناير 2026 01:15

سيؤول (وام)

التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية أمس في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

استعرض الجانبان خلال اللقاء مخرجات «زيارة دولة» التي قام بها فخامة لي جيه ميونغ إلى دولة الإمارات في نوفمبر الماضي والتقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتناول اللقاء آفاق تعزيز «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» بين البلدين ومجالات التعاون ذات الأولوية والاهتمام المشترك بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، تكنولوجيا الدفاع، والثقافة والتبادل بين الشعوب.
رافق معاليه خلال اللقاءات عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى سيؤول، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات.
وعقد معالي خلدون المبارك خلال الزيارة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، من بينهم معالي كو يون تشول نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، ومعالي جو هيون وزير الخارجية، ومعالي كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي.

