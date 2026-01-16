السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان الحصن 2026

خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان الحصن 2026
16 يناير 2026 19:12

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان الحصن 2026، الذي تُنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في موقع الحصن التاريخي حتى 1 فبراير 2026.
واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على أبرز المعارض الحِرَفية والأعمال الفنية التي تعكس الهوية الثقافية الإماراتية وتُبرز تراث إمارة أبوظبي، من خلال فعاليات ثقافية تهدف إلى تعزيز الوعي بقيم التراث الوطني وترسيخ حضوره في حياة المجتمع اليومية.

 

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مهرجان الحصن وغيره من الفعاليات الثقافية والتراثية تُشكِّل ركيزة أساسية في صون الهوية الوطنية وترسيخ الوعي بقيمها لدى جيل الشباب، من خلال نقل الموروث الثقافي إلى أجيال الحاضر والمستقبل بأساليب معاصرة تسهم في ترسيخ التواصل بين الأجيال وحماية الإرث الثقافي باعتباره عنصراً أساسياً في تعزيز الهوية الوطنية.

رافق سموّه خلال الزيارة.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة؛ ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ ومعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات؛ وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة؛ والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وعددٌ من الشيوخ وأنجالهم.

ويتضمَّن مهرجان الحصن، في نسخته العاشرة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس الهوية والتراث الإماراتي الأصيل، وتُبرز القيم الثقافية والموروث الاجتماعي الذي شكَّل ملامح المجتمع في إمارة أبوظبي عبر الأجيال، حيث يُقدِّم على مدى 16 يوماً سلسلة من العروض والبرامج الثقافية والفنية والترفيهية التي تُبرز التنوّع الغني للموروث الإماراتي، وتحفّز المشاركة المجتمعية من خلال تجارب تفاعلية ومبتكرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان الحصن
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
