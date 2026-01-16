«إيدج» شريك استراتيجي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مدن، اختيار مجموعة إيدج، الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، شريكاً استراتيجياً لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 والمؤتمر المصاحب لهما. وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج، وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل، وذلك بمركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، حيث يواصل المعرضان دورهما كأكبر منصتين عالميتين متخصصتين في تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة والمستقلة والمحاكاة عبر المجالات الدفاعية والمدنية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إيدج، تهدف لتطوير واقع الصناعات الدفاعية الإماراتية، حيث يسعى معرضا يومكس وسيمتكس، لدفع عجلة نمو وابتكار القطاع الدفاعي، وإحداث تأثير نوعي على قطاعي التكنولوجيا والدفاع إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «إن المعرضين يظهران التزام مجموعة أدنيك بتعزيز مكانة أبوظبي في طليعة مشهد التكنولوجيا حول العالم، وترتقي مشاركة مجموعة إيدج بهاتين الفعاليتين، وتحولهما إلى منصة عالمية لصانعي القرار والمبتكرين ومقدمي الحلول الأمنية».

من جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «إن الشراكة المستمرة مع (يومكس) و(سيمتكس)، تجسّد التزام إيدج بعيد المدى بالأنظمة غير المأهولة والمستقلة كركيزة أساسية للقدرات الدفاعية في المستقبل، مع الاستثمار بثبات في المجالات الجوية والبرية والبحرية لدمج الاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المرتكزة على قاعدة صناعية وطنية متينة والمعززة بشراكات عالمية موثوقة. وتنعقد الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إيدج للمرة الرابعة، إذ تستعرض المجموعة محفظتها سريعة النمو من الأنظمة والحلول غير المأهولة المتقدمة عبر المجالات البرية والجوية. وتشمل الأنظمة غير المأهولة المعروضة طائرات مروحية وثابتة الجناحين مصمّمة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والضربات الدقيقة، ومجموعة واسعة من أنظمة الدفع من باورتك، إلى جانب مركبة (THeMIS) البرية غير المأهولة ذات الأداء المثبت ميدانياً».