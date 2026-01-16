السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني» يعقد جلسته الرابعة 21 يناير

جانب من جلسة سابقة للمجلس (أرشيفية)
17 يناير 2026 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يوم الأربعاء، 21 يناير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
ووفق جدول أعمال الجلسة، يوجِّه أعضاء المجلس سؤالين إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجِّه سلطان سالم الزعابي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، فيما يوجِّه محمد عيسى الكشف، سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم.
كما يطّلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الذي نوقش في الجلسة الثالثة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
صقر غباش
