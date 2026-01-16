جامعة الإمارات تناقش مواكبة التطورات التقنية والمناهج العلمية

العين (وام)

ناقش المشاركون في الجلسة السادسة من مبادرة «نقاشات أكاديمية» التي نظمتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «الرؤية الأكاديمية للجامعة 2026»، عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتكاملها مع متطلبات المناهج والتخصصات المختلفة، وفاعلية استخدامها وتطبيقاتها المتنوعة.

واستعرضوا جهود مختلف الكليات في الجامعة نحو التوجهات البحثية والعلمية والأكاديمية المستجدة للعام 2026، ومتطلبات المستقبل للبحث العلمي، وكيفية مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، خلال الجلسة، أهمية مناقشة ملامح الرؤية المستقبلية لجامعة الإمارات للعام 2026. وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم، وتطوير الكفاءات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية.