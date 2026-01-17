الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: في يوم العزم نستحضر معاني الإصرار والقدرة

طحنون بن زايد: في يوم العزم نستحضر معاني الإصرار والقدرة
17 يناير 2026 17:39

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن في يوم العزم نستحضر معاني الإصرار والقدرة».
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم العزم نستحضر معاني الإصرار والقدرة، حيث أثبتت الإمارات في 17 يناير أن الأوطان تبنى بالصبر والإرادة، وأن قوة الدولة لا تقاس بما تحققه من إنجازات فحسب، بل بقدرتها على الثبات في اللحظات الفاصلة وحماية منجزاتها الوطنية».
وأضاف سموه: «وفي هذا اليوم، نفتخر بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السديدة، حيث تواصل الإمارات مسيرتها بثبات وعزم نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنمية ومواصلة الريادة في مختلف القطاعات».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
