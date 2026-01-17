مهرجان الظفرة يعلن نتائج مزاينات الإبل في أجواء تراثية وحماسية

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة في دورته الـ19 عن نتائج منافسات مزاينات الإبل، التي أُقيمت اليوم السبت في ميدان المزاينات بمنطقة الظفرة، ضمن المحطة الختامية للمهرجان، وسط مشاركة واسعة وتنافس قوي بين مُلاك الإبل من مختلف الفئات.

وأُقيمت منافسات المزاينة لسن المفاريد التلاد (1 و2) وأشواط الشركاء لفئتي المحليات والمجاهيم، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع من عشاق المزاينات ومُلاك الإبل، في أجواء اتسمت بالحماسة وروح التنافس الشريف.

وتوج عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، بحضور عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، ومحمد جمعة بن يافور المنصوري، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة، الفائزين في أجواء احتفالية عكست روح المنافسة الإيجابية، وتجذر الموروث التراثي الأصيل في وجدان المجتمع.

وأظهرت النتائج لسن المفاريد في الشوط الرئيسي تلاد لابناء القبائل 1 رمز- محليات حصول (ماعليها) على المركز الأول لمالكها مبارك سلطان أحمد المنهالي، وفي الشوط الرئيسي مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 رمز- مجاهيم حصلت (القعودة) على المركز الأول لمالكها هادف بخيت راشد سالم طريبيش المنصوري.

وسجل شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات حصول (الواريه) على المركز الأول لمالكها محمد علي محمد سعيد القريصي، وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات كان المركز الأول من نصيب (طويرش1) لمالكها مبارك حمود محمد عزيز المنصوري، ونالت (بيان) لمالكها بدر ناصر سعيد الرشيدي المركز الأول في شوط الشركاء محليات، وفي شوط الشركاء المجاهيم فازت (لضا) لمالكها سالمين مبارك الطماطم سالم العامرى.

وشهد صباح اليوم السبت دخول الإبل المشاركة في أشواط سن المفاريد تلاد (3، 4،5) للمجاهيم والمحليات، وسيتم إعلان نتائجها يوم غد في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد، ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 إف إم في محيط موقع المزاينة.