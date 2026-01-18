الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقعات الطقس في الإمارات غداً
18 يناير 2026 17:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:55، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 20:26، والجزر الثاني عند الساعة 07:28.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:32، والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 16:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:06.

