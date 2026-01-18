الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تحميل «سفينة صقر الإنسانية» لدعم الأشقاء في قطاع غزة

بدء تحميل «سفينة صقر الإنسانية» لدعم الأشقاء في قطاع غزة
18 يناير 2026 20:14

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، باشرت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعمال تحميل «سفينة صقر الإنسانية» رقم (12) بالمساعدات الإغاثية في ميناء رأس الخيمة، تمهيداً لتوجهها إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتشمل الشحنة مواد غذائية وصحية، ومستلزمات إيواء، وطروداً إغاثية، إلى جانب مستلزمات وأدوية طبية، وتهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وتأتي «سفينة صقر الإنسانية» ضمن منظومة المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وتجسّد التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية، استمراراً لنهجها الإنساني في مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل حاكم أم القيوين
رئيس الدولة: بحثت مع رئيس وزراء الهند آفاق تطوير العلاقات الثنائية
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
هدنة غزة
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
مؤسسة صقر القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
حاكم رأس الخيمة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©