جائزة الأمل للبحوث العلمية تتوج الفائزين

سامي عبد الرؤوف (دبي)



نظّم مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة الثالثة من «جائزة الأمل للبحوث العلمية»، ضمن فعالية علمية شاملة تضمنت حفل تكريم أُقيم في مقر المستشفى بإمارة دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركاء الأكاديميين من داخل الدولة وخارجها.

وكرَّمت النسخة الثالثة من «جائزة الأمل للبحوث العلمية» الفائزين في 11 جائزة موزّعة على فئات متعددة شملت طلبة الجامعات والمتخصصين، وتنوّعت بين الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، تقديراً لإسهاماتهم النوعية في تطوير قطاع الصحة النفسية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً إقليمياً وعالمياً في البحث العلمي وجودة الرعاية الصحية.

وشهدت الجائزة هذا العام تفاعلاً واسعاً من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حيث استقبلت 114 طلب ترشّح، من بينها نحو 85 ملصقاً علمياً، بمشاركة باحثين وأطباء وطلبة ومتدربين وكوادر صحية من جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية مرموقة.

وفي هذا الإطار، شملت فئة الأبحاث التشاركية تكريم عدد من المشاريع البحثية المنفذة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وطنية، من بينها مشروع بحثي بالتعاون مع جامعة دبي يركّز على تمكين التشخيص التدريجي لاضطراب طيف التوحّد وإدارته في البيئات المنزلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم التدخل المبكر ويحسّن جودة حياة الأطفال وأسرهم. إلى جانب تكريم مشروع بحثي آخر بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، يتناول التحليل الجينومي لعائلات من دولة الإمارات لديها اضطرابات نمائية عصبية، بهدف دعم تطوير نماذج تشخيصية وعلاجية أكثر دقة ومواءمة للخصوصية السكانية في الدولة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن «جائزة الأمل» تجسّد التزام المؤسسة ببناء منظومة متكاملة للصحة النفسية قائمة على الأدلة العلمية، مشيرة إلى أن دعم البحث العلمي يُعد ركيزة أساسية لتطوير السياسات الصحية وتحسين جودة الرعاية النفسية ونتائج المرضى، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز صحة المجتمع واستدامة الخدمات الصحية المتقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن الجائزة أصبحت منصة محفّزة للباحثين والأطباء والطلبة والمتدربين لتطوير مشاريع بحثية ذات أثر سريري ومجتمعي مباشر.



إنجازات بحثية

تزامن تنظيم الجائزة مع الإعلان عن إنجازات بحثية نوعية لمستشفى الأمل للصحة النفسية، حيث بلغ عدد الأوراق البحثية المحكّمة المنشورة حتى الآن 100 ورقة علمية في مجلات علمية دولية مرموقة، من بينها دوريات عالية التأثير تُعد من الأفضل عالمياً، بما في ذلك مجلات من فئة الصف الأول مثل The Lancet، الأمر الذي يعكس التركيز المؤسسي على جودة البحث وأثره العلمي ودوره في تحسين الخدمات الصحية النفسية.

وشارك في نشر هذه الأبحاث 82 باحثاً من الأطباء والمختصين بمستشفى الأمل، بالتعاون مع باحثين من جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية داخل الدولة وخارجها، في نموذج متقدم للتعاون العلمي العابر للمؤسسات والدول، يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للبحث في مجال الصحة النفسية.

وتنوّعت أنماط الأبحاث المنشورة بين دراسات سريرية، وأبحاث صحة عامة، ومراجعات منهجية، ودراسات سياسات صحية، وأبحاث تطبيقية في الابتكار والذكاء الاصطناعي، وجميعها تصب في محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مجال الصحة النفسية.