علوم الدار

"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
19 يناير 2026 16:56

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في دولة الإمارات. 
وقال المركز في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 28.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
