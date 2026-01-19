مهرجان الظفرة يتوِّج الفائزين في 3 مسابقات

الظفرة (الاتحاد)



توّج مهرجان الظفرة الختامي، أمس، الفائزين في مسابقات «مزاينة التمور» و«الشاي» و«مزاينة غنم النعيم»، ضمن فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان.

وسلم عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث الدروع للفائزين بالمراكز الأولى.

وأسفرت نتائج مزاينة التمور عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول في فئة الفرض، وفازت بخيتة أحمد حمد المنصوري بالمركز الأول في فئة الشيشي، أما في فئة الخلاص ففاز بالمركز الأول راشد سعيد محمد سلطان العرياني، وفي فئة الدباس فاز خادم محمد بلوش براك المزروعي بالمركز الأول.

كما تُوج الفائزون في مسابقة الشاي، وأسفرت النتائج عن فوز سالم راشد القبيسي بالمركز الأول في فئة الشاي الأحمر، وفوز مبارك محمد قماد المنصوري بالمركز الأول في مسابقة الشاي بالحليب.

وضمن مسابقات المهرجان، جرت مزاينة غنم النعيم على مدى يومين ضمن أشواط المزاينة الثمانية والتي خصص لها 40 جائزة قيمة. وأسفرت نتائج شوط أجمل فحل عن فوز شبك رقم 8 لمالكه محمد عبدالرحمن حسن الزعابي بالمركز الأول، وفي شوط أجمل جذعة ذهب المركز الأول إلى شبك رقم 6 لمالكه محمد سليمان محمد عبدالله بن الشيبه، ونال المركز الأول في شوط أجمل 3 جذعات، شبك رقم 5 لمالكه علي مبارك علي القصيلي المنصوري، وحصد المركز الأول في شوط أجمل جذعة إنتاج محلي، شبك رقم 15 لمالكه عبدالله راشد خليفه المرر. وذهب المركز الأول في شوط أجمل شاة إلى شبك رقم 4 لمالكه محمد سليمان محمد عبدالله بن الشيبه، وسجل شوط أجمل جذع فوز شبك رقم 3 لمالكه يوسف حمد مسلم السالمي بالمركز الأول، أما شوط أجمل جذع إنتاج محلي، فذهب المركز الأول إلى شبك رقم 11 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وحل بالمركز الأول في شوط الجمل 10 رؤوس شبك رقم 5 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي.



«انسف القعود»

تتواصل مسابقة «انسف القعود» ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة، وشهدت المنافسات التأهيلية تنافساً قوياً بين المشاركين، الذين استعرضوا مهاراتهم وخبراتهم في التعامل مع القعود، سعياً لتسجيل أقل زمن ممكن، وفق آلية دقيقة وضعتها اللجنة المنظمة، ما أسهم في رفع مستوى الإثارة، وتعزيز روح التحدي بين المتسابقين.

ويتأهل في كل شوط من أشواط المسابقة ثلاثة متسابقين من أصحاب أقل الأزمنة في نسف القعود، للانتقال إلى المرحلة الختامية، كما يحصل كل متأهل على جائزة مالية، فيما يتنافس المتأهلون إلى المرحلة النهائية على المراكز الثلاثة الأولى، ويحصل الفائزون على جوائز قيّمة.

وتأتي مسابقة «انسف القعود» ضمن حزمة من الفعاليات التراثية التي يقدمها مهرجان الظفرة، في إطار حرصه على إبراز الموروث الشعبي الأصيل، وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال، وترسيخ مكانة المهرجان منصة رائدة للاحتفاء بالتراث الإماراتي.