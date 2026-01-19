منصور بن محمد: نواصل تطوير القطاع الطبي وفق رؤية شاملة

دبي (وام)



افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، أمس، فعاليات النسخة الثلاثين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026»، الحدث السنوي الأكبر عالمياً والمتخصص في طب الأسنان وصحة الفم، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 21 يناير الحالي، بمشاركة وحضور أكثر من 74 ألف زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم.

وأكد سموه، أن الحدث العالمي يواصل ترسيخ مكانته أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي سنوي لطب الأسنان، ومنصة عالمية رائدة للتبادل العلمي والتطوير المهني وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وقال سموه: يُشكل «إيدك دبي» نموذجاً متقدماً للمؤتمرات الطبية المتخصصة التي تجمع الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات وممارسات طب الأسنان.

وأضاف سموه: تواصل دبي تطوير القطاع الطبي وفق رؤية شاملة تضع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي في صدارة الأولويات، وتسهم في دفع مسارات التطوير الصحي على المستوى العالمي، من خلال استقطاب المؤتمرات الطبية الدولية، ودعم الشراكات العابرة للحدود، وتوفير بيئة متقدمة ترتقي بجودة الخدمات الصحية، وتعزز تنافسية الإمارة مركزاً طبياً عالمياً.

وخلال جولته في المعرض، بحضور معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي الصحية»، زار سموه عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية والطبية المشاركة والتي بلغت أكثر من 5,860 علامة تجارية تمثلها 4,319 شركة متخصصة في أحدث التقنيات والمستلزمات الخاصة بصحة الفم والأسنان، حيث اطلع سموه على أبرز الحلول والتقنيات والابتكارات المتطورة في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

وخلال جولته في أجنحة النسخة الثلاثين من «إيدك دبي 2026»، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح ألمانيا، حيث اطلع على أحدث الابتكارات الصناعية والتقنيات المتقدمة في مجال طب الأسنان، ثم توقف عند جناح البرازيل وتعرف إلى دور رابطة الصناعات الطبية البرازيلية في دعم تصنيع وتصدير الأجهزة والمنتجات الطبية المتخصصة.

كما شملت الجولة زيارة الجناح السويسري الذي يستعرض تقنيات دقيقة وحلولاً متطورة، إلى جانب أجنحة إسبانيا وتركيا وإيطاليا، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركات المشاركة من منتجات وتجهيزات تعكس التطور المتسارع في الصناعات الطبية العالمية.

وتوقف سموه كذلك عند جناح كوريا، واطلع على حلول وتقنيات طب الأسنان الرقمية المتقدمة، ثم زار جناح شركة «روت» المتخصصة في حلول زراعة الأسنان، وجناح شركة «ميراي» التي تستعرض تقنيات التصوير الطبي وطب الأسنان الرقمي، إضافة إلى جناح «بلانميكا» وما تقدمه من أنظمة رقمية متكاملة تشمل الأجهزة السريرية وحلول التصوير والتقنيات الذكية الداعمة للتشخيص والعلاج.



منصة عالمية

قال السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: استطاع «إيدك دبي» على مدى ثلاثين عاماً متواصلة، أن يتحول من حدث متخصص إلى منصة عالمية جامعة تستضيف العالم بأكمله تحت مظلة واحدة، ليصبح اليوم أكبر ملتقى متخصص في طب الأسنان وصحة الفم على مستوى العالم، ومرجعاً دولياً لصناعة القرار العلمي، والتقني، والتجاري في هذا القطاع الحيوي. هذا الإنجاز لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى، واستثمار مستمر في الجودة، والمحتوى العلمي، والشراكات الدولية.

وقال الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي» ومستشار مركز طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي: بات «إيدك دبي» وجهة عالمية تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار في قطاع طب الأسنان من مختلف أنحاء العالم، لتشكل مساحة حيوية لاستشراف مستقبل هذا التخصص الحيوي ويأتي البرنامج العلمي لهذا العام انعكاساً لالتزامنا بتقديم محتوى متقدم يواكب التحولات المتسارعة في التقنيات والممارسات الطبية، ويسهم في بناء منظومة تعليمية مستدامة تدعم الابتكار، وترتقي بجودة الرعاية الصحية على المستوى الدولي.