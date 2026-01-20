الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام

رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام
20 يناير 2026 19:01

قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدعوة الموجهة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، في ضوء ما أعلن عنه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن قرار دولة الإمارات، يعكس أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة، نظراً لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما جدد سموه التأكيد على ثقة دولة الإمارات بقيادة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.
وجدد سموه تأكيد جاهزية دولة الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.

أخبار ذات صلة
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
حمدان بن محمد يشهد افتتاح «حوي ند الشبا»
المصدر: وام
أميركا
قطاع غزة
الإمارات
عبدالله بن زايد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
التعليم والمعرفة
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
اليوم 20:46
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
الرياضة
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
اليوم 20:42
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
الأخبار العالمية
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
اليوم 20:38
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
اليوم 20:35
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
علوم الدار
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
اليوم 20:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©