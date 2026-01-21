الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يعزي في وفاة حمد الهاجري

رئيس الدولة يعزي في وفاة حمد الهاجري
21 يناير 2026 16:17

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد الهاجري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمَّده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
