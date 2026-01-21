السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا
21 يناير 2026 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً شرقاً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم يحول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً صباحاً على البحر مثيرة للغبار والأتربة ،وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط ليلاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 04:22، والجزرالأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:23 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:49 والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 23  15   80  40
دبي 23  16   80  35
الشارقة 23  14   85  40
عجمان 22  15   85  40
أم القيوين 23  14   80  35
رأس الخيمة 23  13   90  40
الفجيرة 26  19   75  30
العين 23  14   80  30
ليوا 24  12   85  40
الرويس 20  16   80  35
السلع 21  17   80  30
دلما 19  16   90  60
طنب الكبرى / الصغرى 20  18   85  40
أبو موسى 21  18   80  40

 

المصدر: وام
درجات الحرارة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©