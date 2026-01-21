توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً شرقاً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم يحول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً صباحاً على البحر مثيرة للغبار والأتربة ،وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط ليلاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 04:22، والجزرالأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:23 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:49 والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: