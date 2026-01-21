«الذكاء الاصطناعي» يتصدر المشهد في «يومكس» و«سيمتكس»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استعرضت شركات محلية ودولية أنظمتها الدفاعية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها النسخة السابعة والأكبر من نوعها لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 المقامة في أبوظبي، واستقطبت مشاركات لافتة.

وتمثلت تلك التقنيات والآليات بالروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدام في القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية والطائرات من دون طيار وأجهزة التتبع والمسح وشاشات متابعة ورصد بيانات بدقة وكفاءة عالية وغيرها التي تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني والمجتمعي، والارتقاء بالخدمات، وفق أفضل الممارسات المتقدمة.



تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال محمد القمزي، المدير التنفيذي لشركة MERSAD: نشارك ضمن فعاليات معرض «يومكس» 2026، ونحن شركة إماراتية تصنع أنظمة غير مأهولة، ولدينا العديد من التقنيات منها للمهام البرية والأخرى الجوية على سبيل المثال «الدرون» للعمليات الجوية، وبالنسبة للتقنيات البرية لدينا تقنيات الكشف والاستطلاع وغيرها التي يمكن أن يتم التطوير منها، بحسب حاجة العميل، حيث تعمل تلك التقنيات بالذكاء الاصطناعي مما يسهم في تطوير المنظومة الدفاعية ويختصر الوقت والجهد، وتقديم التحليلات الذكية، ورفع كفاءة الأداء الميداني وتعزيز جاهزية العاملين، ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف المواقف الميدانية وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وأكد أن المعرض الذي يقدم أحدث التقنيات والابتكارات الرائدة في قطاع الأنظمة غير المأهولة وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب التطبيقات المتقدمة للمحاكاة والذكاء الاصطناعي، سيكون لها الأثر الكبير في دعم وتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية لمواكبة متطلبات المستقبل والصناعات الدقيقة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة على المدى البعيد.



طائرات من دون طيار

قال عبدالله سعيد من شركة ASA، نشارك ضمن المعرض العالمي بعرض طائرات من دون طيار التي تصل مساحتها من مترين إلى 14 متراً، حيث أصبحت هذه التقنيات مؤثر جداً في المجتمع سواء في المجال العسكري والمدني، منها في المهام العسكرية، وكذلك المدنية على سبيل المثال لخدمات توصيل المعدات ومسح الأرض وغيرها، حيث نعمل على تصنيع تلك الطائرات بمواصفات مختلفة من أجل توفيرها وفقاً لاحتياجات الجهات والأفراد وخدمة المجتمع، بما يضمن تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، ودعم الأمن المجتمعي. وأكد أن المعرض يقدم فرصة فريدة لمتابعة الإمكانات العملية للذكاء الاصطناعي في ظروف تشغيلية واقعية، وهو منصة أعمال مثالية للشركات المتخصصة في هذه القطاعات لعرض أحدث منتجاتها التي تواكب متطلبات المحاكاة والتدريب على مستوى الدولة والعالم وتستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي.



محاكاة العالم الافتراضي

قال أحمد المنصوري من شركة EAGLE DYNAMICS TECHNOLOGY SYSTEMS شركة إماراتية من عام 2018، نشارك في معرض «يومكس» في عرض أنظمة التدريب في العالم الافتراضي المدعمة بالذكاء الاصطناعي في تخطيط المهام مع تقديم المعلومات ما بعد تنفيذ المهمة وأنظمة تدريب في تنفيذ المهام واستخدام القوات الحليفة، ونستعرض أنظمة تشبيه طائرات دورن وقوات راجله وغيرها. وذكر أن المعرض استعرض عدد من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية وهو منصة عالمية تأتي لدعم نمو صناعة وتطوير الأنظمة ذات الحركة وأنظمة المراقبة والاستطلاع، والدعم الدفاعي، والمركبات غير المأهولة، والأنظمة اللوجستية المتقدمة وغيرها.



طائرات متعددة الاستخدام

قال منصور الرميثي، المدير التنفيذي لشركة UAV 71 الإماراتية في أبوظبي: نعمل على تصنيع الطائرات المتعددة الاستخدام، منها الطيران التكتيكي، وخاصية التفصيل من 3 إنشات إلى 15 إنشاً على حسب الطلب والاستخدام، ونوفر قطع غيار البطاريات والمراوح، وجميع مستلزمات الطائران من دون طيار، ونوفر خدمات تدريب لمختلف شرائح المجتمع من فئة الأطفال إلى المحترفين والتدريب التخصصي، منها التكتيكي والسينمائي وخدمات عامة منها البرمجة والتركيب والصيانة.

وأشار إلى أن المعرض العالمي الذي يستعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، ويقدم الآليات المختلفة، منها الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية ذات التطبيقات المدنية والتجارية والدفاعية ويجمع أقطاب الصناعات الدولية وصنّاع القرار تحت سقف واحد، حيث أصبحت هذه الصناعات والابتكارات النوعية، التي لم يَعدّ دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية، بل تشمل الاستخدامات التجارية والمدنية، سيسهم في تعزيز أطر التعاون والشراكة مع المعنيين في مجال الصناعة الدوليين، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة في الدولة.