الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من العروض الجوية الحية ضمن فعاليات "يومكس" و"سيمتكس"

زايد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من العروض الجوية الحية ضمن فعاليات معرضَي "يومكس" و"سيمتكس"
22 يناير 2026 13:31

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من العروض الحية بالطائرات والأنظمة غير المأهولة في منطقة تلال سويحان، ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026.

وبدأ العرض بعزف السلام الوطني، ثم أدّت الفرقة الموسيقية عروضاً للموسيقى العسكرية، تلاها مرور سرب الفرسان للاستعراض الجوي، أظهر خلاله الفريق مهارات عالية في المناورة والدقة في تنسيق الحركات الجوية.

وتابع سموّه عروضاً من "بطولة تلال سويحان للميل"، والتي تشمل تمارين دفاعية وتعبوية بالطائرات المسيَّرة والأنظمة غير المأهولة في بيئة عملياتية تحاكي الظروف الواقعية، في إطار تعزيز قدرات الدفاع الجوي على التكيُّف مع تحديات المستقبل، وضمان التكامل بين التقنيات المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة في المجالات الدفاعية والأمنية والمدنية.

وزار سموّه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في العروض الجوية الحية، والتي تستعرض أحدث الحلول المبتكرة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة والتقنيات التكتيكية المعتمِدَة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة ذاتية الحركة براً وبحراً وجواً.

أخبار ذات صلة
«يومكس» و«سيمتكس» يختتمان دورة 2026 بحضور دولي لافت
شركات تستعرض أحدث الأنظمة الذكية وغير المأهولة في «يومكس» و«سيمتكس»

واطَّلع سموّه، خلال زيارة المعرض المصاحب للعروض الجوية الحية، على أحدث أنظمة محاكاة عمليات الطائرات غير المأهولة المستخدمة في مختلف المجالات الدفاعية، والأمنية، والمدنية، والتجارية، والطبية، والبيئية، والإنسانية، بما في ذلك عمليات إخلاء المصابين جواً، ومكافحة الحرائق وعمليات إنقاذ حالات الطوارئ في المناطق النائية.

كما يشمل جناح المعرض منطقة تجارية تسلط فيه الشركات والمؤسسات المشاركة الضوء على حلول الأنظمة غير المأهولة في النقل الذكي، والمدن الحديثة، والطاقة، وسلاسل الإمداد المستقبلية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية لتبادل الخبرات والأفكار والمعارف بين فرق تطوير حلول الطيران بالأنظمة المستقلة وذاتية الحركة.

كما تعرض الشركات والجهات المشاركة حلولاً تدريبية افتراضية ورقمية تدعم رفع الجاهزية، وتطوير المهارات، وبناء قدرات تشغيلية قادرة على مواكبة الأنظمة الحديثة، من خلال الدمج الذكي بين الابتكار التقني في "يومكس" وبناء القدرات البشرية في "سيمتكس".

المصدر: وام
يومكس
زايد بن محمد بن زايد
يومكس وسيمتكس
آخر الأخبار
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
هزاع بن زايد يزور بحيرة زاخر والمخيمات الشتوية في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور بحيرة زاخر والمخيمات الشتوية في منطقة العين
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©