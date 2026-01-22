زايد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من العروض الجوية الحية ضمن فعاليات "يومكس" و"سيمتكس"

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من العروض الحية بالطائرات والأنظمة غير المأهولة في منطقة تلال سويحان، ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026.

وبدأ العرض بعزف السلام الوطني، ثم أدّت الفرقة الموسيقية عروضاً للموسيقى العسكرية، تلاها مرور سرب الفرسان للاستعراض الجوي، أظهر خلاله الفريق مهارات عالية في المناورة والدقة في تنسيق الحركات الجوية.

وتابع سموّه عروضاً من "بطولة تلال سويحان للميل"، والتي تشمل تمارين دفاعية وتعبوية بالطائرات المسيَّرة والأنظمة غير المأهولة في بيئة عملياتية تحاكي الظروف الواقعية، في إطار تعزيز قدرات الدفاع الجوي على التكيُّف مع تحديات المستقبل، وضمان التكامل بين التقنيات المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة في المجالات الدفاعية والأمنية والمدنية.

وزار سموّه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في العروض الجوية الحية، والتي تستعرض أحدث الحلول المبتكرة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة والتقنيات التكتيكية المعتمِدَة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة ذاتية الحركة براً وبحراً وجواً.

واطَّلع سموّه، خلال زيارة المعرض المصاحب للعروض الجوية الحية، على أحدث أنظمة محاكاة عمليات الطائرات غير المأهولة المستخدمة في مختلف المجالات الدفاعية، والأمنية، والمدنية، والتجارية، والطبية، والبيئية، والإنسانية، بما في ذلك عمليات إخلاء المصابين جواً، ومكافحة الحرائق وعمليات إنقاذ حالات الطوارئ في المناطق النائية.

كما يشمل جناح المعرض منطقة تجارية تسلط فيه الشركات والمؤسسات المشاركة الضوء على حلول الأنظمة غير المأهولة في النقل الذكي، والمدن الحديثة، والطاقة، وسلاسل الإمداد المستقبلية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية لتبادل الخبرات والأفكار والمعارف بين فرق تطوير حلول الطيران بالأنظمة المستقلة وذاتية الحركة.

كما تعرض الشركات والجهات المشاركة حلولاً تدريبية افتراضية ورقمية تدعم رفع الجاهزية، وتطوير المهارات، وبناء قدرات تشغيلية قادرة على مواكبة الأنظمة الحديثة، من خلال الدمج الذكي بين الابتكار التقني في "يومكس" وبناء القدرات البشرية في "سيمتكس".