علوم الدار

«المعاشات» و«جامعة دبي» تطلقان أول برنامج دبلوم مهني متخصص

فراس الرمحي وعيسى البستكي خلال إعلان الشراكة (وام)
23 يناير 2026 01:15

دبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجامعة دبي، شراكة لإطلاق «برنامج دبلوم المعاشات المهني»، الأول من نوعه في الجامعة، لتمكين الكوادر الوطنية المستقبلية، وتعزيز دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
حضر توقيع الاتفاقية بمقر جامعة دبي، فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ويهدف برنامج الدبلوم إلى تأهيل وإعداد جيل جديد من الكوادر الإماراتية المؤهلة علمياً وعملياً للانضمام إلى قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي المتزايدة، إضافة إلى سد الفجوة المعرفية في هذا المجال.
ويشمل مساقات متخصصة تجمع بين الأسس النظرية التي تقدمها الجامعة، والخبرة والبيانات الواقعية التي توفرها الهيئة عن قوانين المعاشات، حيث يتضمن محتوى الدبلوم أساسيات أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع في الإمارات والحوكمة وإدارة المخاطر في مؤسسات المعاشات، وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة في قطاع المعاشات، وأخلاقيات المهنة والخدمة المتميزة للمشتركين والمستفيدين.
وقال فراس عبدالكريم الرمحي: إن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية الهيئة لتطوير الكوادر الوطنية وتوطين المعرفة في قطاع المعاشات، بحيث يكون هذا البرنامج رافداً أساسياً لتأهيل كفاءات إماراتية قادرة على قيادة مستقبل القطاع وضمان استدامته، بما يخدم أهداف التنمية في دولة الإمارات.
من جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي: إن البرنامج سيمنح المشاركين فيه ميزة تنافسية كبيرة، ويفتح أمامهم آفاقاً وظيفية واعدة في قطاع مالي وحيوي ومتنامٍ مثل قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

