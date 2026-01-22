الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
22 يناير 2026 21:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

 

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء ـ الأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، إضافة إلى المبادرات الوطنية التي تستهدف الأولويات التنموية، وتعزيز مسيرة ازدهار دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، في إطار رؤية طموحة لمستقبل أكثر نماء وتقدماً لشعبها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن راشد
محمد بن زايد
