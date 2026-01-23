السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، الذي حضره معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على مستجدات المشاريع الاستراتيجية التي تُنفِّذها الهيئة، لاسيَّما المتعلقة بدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، وتطوير البنية التحتية لقطاعَي الزراعة والثروة الحيوانية.

كما استمع سموّه إلى عرض مفصَّل عن خطط ومشاريع الهيئة لتطوير منظومات السلامة الغذائية، والرقابة والتوعية المرتبطة بالمنتجات الغذائية، إلى جانب دورها في دعم البحث والابتكار في مجالات التطوير الزراعي، والإنتاج الغذائي، وتنمية وحماية الثروة الحيوانية، عبر توظيف أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذه المجالات.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية لدورها المحوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الاستراتيجي، مشدِّداً سموّه على أهمية مواصلة تطوير هذه القطاعات وإطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع النوعية وفق منهجية متكاملة تعزز الاستدامة وترفع الكفاءة الإنتاجية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومشاريعها، مؤكِّدين التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والغذائية المستدامة، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة وتطلُّعاتها المستقبلية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
هزاع بن زايد
