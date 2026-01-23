السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يزور بحيرة زاخر والمخيمات الشتوية في منطقة العين

هزاع بن زايد يزور بحيرة زاخر والمخيمات الشتوية في منطقة العين
23 يناير 2026 20:12

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بحيرة زاخر وعدداً من المخيمات الشتوية في منطقة العين، حيث اطَّلع سموّه على المرافق والخدمات المقدَّمة لمرتادي هذه المخيمات، وأبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.
كما قام سموّه بجولة في بحيرة زاخر، اطَّلع خلالها على التجارب الشتوية المتنوّعة والجلسات الخارجية وأنشطة التخييم، وما توفّره البحيرة من أجواء موسمية مميّزة تسهم في إتاحة مساحات مجتمعية مفتوحة تُلبّي تطلُّعات واحتياجات سكان المنطقة وزوّارها خلال موسم الشتاء.

التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة للأسر للاستمتاع بالأجواء الشتوية في منطقة العين، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة للأنشطة والفعاليات الشتوية، مشدِّداً سموّه على أهمية مواصلة تطوير المرافق والخدمات المقدَّمة في هذه المخيمات والارتقاء بتجارب المشاركين والزوّار.
رافق سموّه، خلال الجولة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة.

المصدر: وام
العين
هزاع بن زايد
الإمارات
