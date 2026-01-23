السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية

رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
23 يناير 2026 20:16

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي تستضيفها دولة الإمارات.. وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

ويشارك في المحادثات التي بدأت اليوم في أبوظبي كلُّ من، ستيف ويتكوف، وجاويد كوشنير مبعوثي الرئاسة الأميركية، وإيغور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني وروستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته للمفاوضين التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.
وقال سموه إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

