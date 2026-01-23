حاكم الشارقة يشهد العرض الأول للملحمة المسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم (الجمعة)، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، العرض الأول للملحمة المسرحية «الزير سالم»، على مسرح المجاز بالشارقة.

وكان في استقبال سموه فور وصوله كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من كبار المسؤولين وصافح سموه عدداً من الإعلاميين والفنانين.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة العرض المسرحي «الزير سالم»، الذي يستلهم واحدة من أبرز الملاحم في التراث العربي، مقدماً معالجة فنية معاصرة تمزج بين العمق الدرامي والطرح الإنساني، وتعيد قراءة الأسطورة برؤية جديدة تتجاوز القوالب التقليدية، بأسلوب بصري وسردي يعكس تطور المسرح العربي وثراء مضامينه.

وتناول العرض المسرحي أحداث حرب البسوس متتبعة مسار شخصية الزير سالم «أبو ليلى المهلهل» في صراعه من أجل الثأر لأخيه كليب ضمن قراءة مسرحية تحافظ على الطابع الملحمي والشعري للعمل مع التركيز على الصراع الداخلي بين مفهومي الثأر والعدالة بأبعاده الإنسانية ويطرح العرض أبعاداً إنسانية تتصل بمفاهيم المصالحة والتسامح، بما ينسجم مع القيم الثقافية.

وفي ختام العرض المسرحي، صافح صاحب السمو حاكم الشارقة فريق عمل مسرحية «الزير سالم»، من ممثلين ومؤدين وفنيين ومسؤولي الإخراج والإنتاج، شاكراً لهم عملهم في تقديم ملحمة مسرحية تاريخية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

شارك في العرض المسرحي عدد من الفنانين العرب المخضرمين وقُدم العمل برؤية إخراجية متكاملة، تعتمد على توظيف العناصر الفنية المختلفة، بما يسهم في تقديم تجربة مسرحية متوازنة تجمع بين الأصالة والتعبير المعاصر، مدعوماً بعناصر بصرية متطورة، تتضمن تصاميم متحركة تواكب تحولات القصة مع إيقاع درامي من الموسيقى العربية، إضافة إلى الإضاءة والمؤثرات الصوتية التي تعزز الأجواء الدرامية وتدعم السرد المسرحي.

يأتي عرض مسرحية «الزير سالم» بإمارة الشارقة في سياق الدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للمشاريع الثقافية والفنية، التي تعنى بإحياء التراث العربي، وتقديمه ضمن رؤى إبداعية معاصرة، بما يعكس التزام سموه بدعم الفنون بوصفها عنصراً أساسياً في بناء الوعي الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري.

يقام العرض المسرحي «الزير سالم» على مسرح المجاز بالشارقة، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، بواقع عرض يومي، فيما تمتد مدة العرض المسرحي إلى 120 دقيقة، تتوزع على مشاهد درامية متتابعة تتكامل فيها العناصر التمثيلية، لتقديم تجربة مسرحية ثرية تأخذ الجمهور في رحلة ملحمية مشحونة بالتصعيد الدرامي والبعد الإنساني العميق.