الأحد 25 يناير 2026
علوم الدار

استئصال أورام معقّدة من الفقرات العنقية لمريض شاب بدبي

الفريق الطبي أثناء إجراء الجراحة (من المصدر)
25 يناير 2026 00:56

دبي (الاتحاد)

حقق فريق طبي متخصص في مستشفى «تداوي» بدبي، إنجازاً طبياً، بنجاحه في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال أورام من العمود الفقري لمريض في بداية الأربعينيات من العمر، كان يعاني من ضعف شديد في حركة اليدين وآلام حادة في الرقبة. 
وكشفت الفحوص السريرية وصور الأشعة الدقيقة، عن وجود أورام منتشرة في مناطق عدة بالجسد، تركّزت أخطرها في الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الأولى، مما شكّل ضغطاً مباشراً على النخاع الشوكي هدد المريض بفقدان القدرة على الحركة. 
وأوضح الدكتور محمود أبوسيد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في مستشفى تداوي، أن حالة المريض كانت معقدة، نظراً لصعوبة الوصول التشريحي للفقرة الصدرية الأولى من الجهة الأمامية للعنق، وهي منطقة دقيقة تتطلب مهارة فائقة لتجنب إصابة الأوعية الدموية والأعصاب الحيوية المحيطة بها. 
وأشار إلى أن الفريق الطبي أجرى جراحة دقيقة لعلاج المريض في زمن قياسي، حيث استغرقت ساعتين تقريباً، وتم خلالها إجراء ثقب صغير بالعنق لاستئصال الأورام وتحرير النخاع الشوكي بنجاح، ومن ثم تثبيت الفقرات باستخدام دعامة مطعّمة بالعظام لضمان استقرار العمود الفقري.
وأضاف الدكتور أبوسيد: المريض بدأ بالفعل رحلة التعافي بعد زوال الضغط عن النخاع الشوكي، ومن المقرر أن يواصل العلاج من الأورام بجلسات الإشعاع أو الكيماوي. 
ولفت إلى أن الجراحة شارك فيها أقسام الجراحة والتخدير والعناية المركزة في المستشفى، مؤكداً أن نجاح هذه العملية المعقدة يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في دبي وقدرة الكوادر الطبية على التعامل مع أدق الحالات الجراحية وفق أعلى المعايير العالمية.

الرعاية الصحية
فريق طبي
الإمارات
دبي
مستشفى تداوي
عملية جراحية
العمليات الجراحية
العمود الفقري
