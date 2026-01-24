الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

الطقس في أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
25 يناير 2026 00:56

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بسبب سوء الطقس

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الأيام الممتدة من اليوم وحتى الأربعاء بحالة جوية متقلبة تتخللها فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وارتفاع في نسب الرطوبة ليلاً وصباحاً مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على فترات.
وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار، فيما تسود أجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين على المناطق الساحلية. كما تتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س. 
وأشار المركز إلى أن البحر يكون متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في الخليج العربي، بينما يكون مضطرباً صباحاً ثم متوسط الموج في بحر عُمان.
ويوم غدٍ الاثنين تتكاثر السحب على البحر والمناطق الشمالية والساحلية مع احتمالية هطول أمطار خفيفة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، فيما تستمر الأجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية والداخلية مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعات تتراوح بين 10 و40 كم/س، بينما يكون البحر مضطرب الموج ثم يتحول إلى متوسط إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.
أما الثلاثاء، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس
حالة الطقس
أحوال الطقس
هطول الأمطار
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©