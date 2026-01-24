«الأرصاد»: أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

هالة الخياط (أبوظبي)

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الأيام الممتدة من اليوم وحتى الأربعاء بحالة جوية متقلبة تتخللها فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وارتفاع في نسب الرطوبة ليلاً وصباحاً مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على فترات.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار، فيما تسود أجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين على المناطق الساحلية. كما تتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س.

وأشار المركز إلى أن البحر يكون متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في الخليج العربي، بينما يكون مضطرباً صباحاً ثم متوسط الموج في بحر عُمان.

ويوم غدٍ الاثنين تتكاثر السحب على البحر والمناطق الشمالية والساحلية مع احتمالية هطول أمطار خفيفة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، فيما تستمر الأجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية والداخلية مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعات تتراوح بين 10 و40 كم/س، بينما يكون البحر مضطرب الموج ثم يتحول إلى متوسط إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

أما الثلاثاء، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية.