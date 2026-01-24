الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سليمان الجاسم: التعليم أداة لتمكين العقول وتعزيز القيم الإنسانية

سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة
25 يناير 2026 00:56

الفجيرة (الاتحاد) 

قال الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، إن رسالة التعليم تشكّل الركيزة الأهم للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل. 
وأضاف الدكتور الجاسم، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم: التعليم لم يَعُد مجرد نقلٍ للمعرفة، بل أصبح أداة لتمكين العقول، وتعزيز القيم الإنسانية، وبناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار ومواجهة تحديات العصر بثقة ومسؤولية. ومن هذا المنطلق، تلتزم جامعة الفجيرة بتوفير بيئة تعليمية محفِّزة، تواكب التطورات العالمية، وتدعم البحث العلمي، وتُسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على وطننا نعمة العلم والمعرفة، وأن يوفقنا جميعاً لمواصلة رسالتنا في خدمة التعليم وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

سليمان الجاسم
الإمارات
التعليم
اليوم العالمي للتعليم
اليوم الدولي للتعليم
يوم التعليم
جامعة الفجيرة
