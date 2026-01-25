الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس التنفيذي يصدر قراراً بنقل مختبر الأدلة الجنائية الرقمية إلى دائرة القضاء

المجلس التنفيذي
25 يناير 2026 16:13

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بنقل مختبر الأدلة الجنائية الرقمية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو توحيد منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ مرجعية تخصصية موحدة لفحص الأدلة الرقمية وفق أعلى المعايير القضائية والفنية المعتمدة.

ويسهم القرار في تحقيق تكامل جوهري لمهام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع لدائرة القضاء، من خلال توحيد جهود جمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها تحت مظلة واحدة، ما يدعم تسريع وتيرة التقاضي عبر تقليل الزمن المستغرق في طلب التقارير الفنية وربطها مباشرة بالمنظومة القضائية.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «يومكس وسيمتكس 2026»
شرطة أبوظبي تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

ومن المقرر أن تبدأ فرق عمل مشتركة من دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذ خطة انتقال مرحلية تضمن استمرارية كفاءة العمليات التشغيلية للمختبر، ما يحقق انتقالاً سلساً يحافظ على جودة الخدمات ودقتها.

المصدر: وام
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
دائرة القضاء
شرطة أبوظبي
