محمد بن راشد يشهد جانباً من سباق السيدات ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم (الأحد)، جانباً من سباق السيدات ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، برعاية وتوجيهات سموه، والتي حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من نخبة المتسابقات من مختلف الجنسيات، وبإجمالي جوائز مالية قياسية عالمياً بلغت 460 ألف درهم.

وتُوجّت الهولندية لورينا ويبس من فريق شرطة دبي - إسعاد، التي تعد من أفضل الدراجات في العالم، وبطلة أوروبا مرتين، بطلة لسباق السيدات، محققة المركز الأول والفوز بجائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، بعد أداء قوي في منافسة امتدت لمسافة 93 كلم في قلب محمية المرموم في منطقة سيح السلم بدبي، فيما حصلت زميلتها فيمكي ماركوس من فريق شرطة دبي - إسعاد، على المركز الثاني وجائزة مالية 70 ألف درهم، وجاءت وجاءت نينا كيسلر من فريق إقامة دبي A، في المركز الثالث، ونالت جائزة مالية 50 ألف درهم.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، احتل فريق شرطة دبي - إسعاد، المركز الأول، يليه فريق إقامة دبي A في المركز الثاني، وفريق إقامة دبي B في المركز الثالث.

وفازت موزة المنصوري المشاركة بشكل فردي، بجائزة أفضل دراجة إماراتية للفئة السنية فوق 40 عاماً، ويوليا بوليفايا من فريق أيرويك على نفس الجائزة على صعيد مختلف الجنسيات.

وجاءت انطلاقة السباق أمام قرية القدرة لسباقات التحمل للخيول في سيح السلم، وامتدت المنافسة بعد ذلك في أرجاء محمية المرموم عبوراً بمعالم طبيعية وتاريخية بارزة لعرضها أمام العالم عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، في مزيج استثنائي بين المنافسات الطبيعية وروعة المكان وجماليته.

وأطلق شارة بداية السباق، محمد الموسى عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم، رئيس اللجنة الفنية.

وتقدّم سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على دعمه اللامحدود الذي نلمس أثره في كل نسخة من السباق.

كما هنأ سعادته جميع المشاركات في السباق على المشاركة المتميزة والتنافس القوي، وقال: «قدمت المشاركات أداء قويا يعكس التطور الكبير في مستويات الرياضيات والاستعداد الجيد للبطولة وهو الأمر الذي يسعدنا ويؤكد تحقيق أحد أهم أهدافنا وهو زيادة أعداد الرياضيين والرياضيات وتطوير مستوياتهم عبر تنظيم بطولات سنوية مهمة ومرموقة وتخصيص الجوائز التي تمثل حافزا مهما للفرق والأفراد».

وأضاف «تضمن برنامج الدورة العاشرة للبطولة سباقين مخصصين للسيدات، وهو الأمر الذي ينطلق من توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمكانة التي تحتلها رياضة السيدات في نهج عملنا وخطط عملنا، ونحن حريصون على مواصلة هذا الدعم لرياضة السيدات في البطولة بما يساهم في تطوير مستويات رياضياتنا ويعزز جهودهن للفوز بالبطولات».

وتشهد النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية المُقامة تحت شعار «10 سنوات من الإنجازات والنجاح»، إقامة سلسلة من السباقات المتنوعة والشاملة لجميع الفئات، حيث أقيمت أيضاً منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال تحت شعار «الأمن والأمان»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وسباق «ديوان سموّ حاكم دبي» للدراجين النخبة الرجال، وتشهد أيضاً إقامة سباقين صحراويين للسيدات والرجال يومي 31 يناير و1 فبراير على التوالي، على أن يتم الكشف عن تفاصيل سباق إضافي آخر.

يُذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.