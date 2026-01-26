"الوطني للأرصاد" يكشف توقعات الطقس حتى السبت المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأحوال الجوية الرطبة صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خلال الفترة من يوم غد وحتى 31 يناير الجاري.

وتشير التوقعات إلى طقس صحو متباين وغائم جزئياً على فترات، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة متفرقة، في حين يشهد الخميس ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، ويوم الجمعة انخفاضاً ملحوظاً.

ويسود طقس رطب صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، قبل أن يتحول الطقس تدريجياً إلى صحو إلى غائم جزئياً، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح.

وتهب رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س، في حين يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطباً خلال ساعات الصباح، وتتوافر فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة الغربية، على أن تسود لاحقاً أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية.

وتهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعات خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س، فيما يسود البحر حالة خفيفة الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الخميس، فتبدأ الأجواء رطبة صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، قبل أن يتحول الطقس تدريجياً إلى صحو إلى غائم جزئياً، ويغدو غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعات تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، مع اضطرابه غرباً خلال ساعات آخر الليل في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويشهد الطقس يوم الجمعة، أجواءً رطبة صباحاً على بعض المناطق الداخلية، على أن يسود لاحقاً طقس صحو إلى غائم جزئياً، ويصبح غائماً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعات خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، لا سيما على البحر، تتراوح بين 10 و30 كم/س وقد تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.

وتسود يوم السبت المقبل أجواء رطبة خلال ساعات الصباح، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، قبل أن يميل الطقس تدريجياً ليكون صحو إلى غائم جزئياً، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، فيما تهب رياح شمالية غربية، بسرعات خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، وتتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.