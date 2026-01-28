محمد بن راشد يبحث مع رئيس باكستان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم في قصر زعبيل، فخامة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.





كما تناول اللقاء، الذي حضره أيضا سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.







وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع باكستان، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبما يعكس رؤية الإمارات القائمة على بناء جسور التعاون والتكامل مع مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس الباكستاني أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع باكستان ودولة الإمارات، مشيداً بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي، ومثمناً حرص الجانبين على دفع الشراكة قدماً في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.





وحضر اللقاء أيضا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.





كما حضر اللقاء من الجانب الباكستاني السيدة الأولى آصفة بوتو زرداري وبلاول بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني وبختوار بوتو زرداري نجلة الرئيس الباكستاني، وسيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية الباكستاني وعاصم حسين مستشار الرئيس وشفقت علي خان سفير باكستان لدى الدولة والعميد ساجد أكبر السكرتير العسكري للرئيس.





جاء ذلك على هامش لقاء سموه جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال، ودعم الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص. حيث جرى استعراض عدد من القضايا التنموية والاقتصادية، ومناقشة سبل دعم بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.





وخلال اللقاء، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأوائل كلية زايد الثاني العسكرية، وهنأهم بتفوقهم وتميزهم، مشيداً بانضباطهم وكفاءتهم، ومؤكداً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الأساس في بناء مستقبل الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية.





وضمت قائمة أوائل كلية زايد الثاني العسكرية: راشد سيف الطنيجي، الحاصل على سيف الشرف، وراشد محمد المنصوري، الثاني في المجموع العام، وراشد سيف العلي، الأول في التعبئة، وحمد عبدالمنعم المناعي، قائد المراسم، وصابر محمد الوتيري، الأول في المجموع العام للدول الشقيقة والصديقة.

كما التقى سموه بأوائل أكاديمية شرطة دبي، معرباً عن فخره بما حققوه من إنجاز، ومثمّناً دور المؤسسات التعليمية والأمنية في إعداد قيادات وطنية قادرة على حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون.





وشملت قائمة أوائل أكاديمية شرطة دبي: مصبح خميس المهيري، الأول في المجموع العام، ومحمد سهيل الكتبي، الأول في التدريب الرياضي، ومروان حمد السويدي، الأول في الأسلحة والرماية، وسهيل جابر البساطة، الأول في السلوك والمواظبة، وشما جمال شرفاء، الأولى في المجموع العام، وميثاء راشد عبدالرحمن، الأولى في التدريب العسكري، وسلامة مروان الخوري، الأولى في الأسلحة والرماية، واليازية محمد الزعابي، الأولى في السلوك والمواظبة.