نائب رئيس «برلمان البحر المتوسط»: تمكين المرأة ركيزة بناء مجتمعات مزدهرة

أبوظبي (وام)

أكدت سهير العلي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيسة اللجنة الدائمة الثانية، أن تمكين المرأة يعد خياراً استراتيجياً لدعم جهود الدول لترسيخ الاستقرار وبناء مجتمعات مزدهرة ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات.

وقالت: إن التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة في هذا الصدد بالقرار المهم الذي اتخذته دولة الإمارات برفع رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، والذي يعكس إيماناً راسخاً بدور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار والتنمية المستدامة.