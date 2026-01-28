بلدية أبوظبي تعرّف مرتادي شاطئ الكورنيش بجائزة «العلم الأزرق»

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتورنيدو توتال لاندسكيب ذ.م.م، فعالية «السلامة على الشواطئ»، مستهدفةً تعريف طلاب المدارس، ومرتادي شاطئ الكورنيش في أبوظبي بمعايير «جائزة العلم الأزرق» ومتطلبات السلامة على الشواطئ، وذلك ضمن إطار الحرص على تحقيق الاستفادة والاستمتاع بالشواطئ بالشكل الأمثل من قِبل مرتاديها، للحصول على تجربة مميزة وآمنة.

وحرصت البلدية، خلال الفعالية، على توعية طلاب المدارس بأهمية اتباع إجراءات السلامة عند زيارة الشاطئ لحماية أنفسهم وغيرهم عند ممارسة رياضة السباحة، والاستمتاع بمرافق الشاطئ، مثل: قراءة اللوحات الإرشادية، والاستعانة بموظفي خدمة الإنقاذ والأمن، كما تم شرح معاني ودلالات الأعلام التحذيرية الخاصة بالشاطئ، وضرورة الانتباه لها أثناء السباحة، بالإضافة إلى توعية الطلاب بطرق الإسعافات الأولية في حال حدوث أي إصابات.

وتضمنت الفعالية شرح عدد من الإرشادات للطلاب، المتعلقة بالإجهاد الحراري، والجفاف، والوقاية من أشعة الشمس، والسباحة الآمنة، والاحتياطات اللازمة لسباحة الأطفال، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للجميع لمنع وقوع الحوادث في الشواطئ، بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية للشواطئ، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة والسليمة.