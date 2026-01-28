أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة «دبي +» لتكون منصة لكل العائلة

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الاجتماع الأول لمجلس دبي للإعلام لعام 2026، والذي عقد في مقر مؤسسة دبي للإعلام، حيث اطلع سموه على استراتيجية دبي للإعلام والتوجهات المستقبلية للقطاع.

وخلال الاجتماع، اعتمد سموه إطلاق منصة «دبي +»، لتكون منصة رقمية متخصصة في تقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع يخاطب جميع أفراد العائلة، ويعكس حيوية وتطور المشهد الإعلامي في دبي.

كما ناقش الاجتماع بحضور سموه التوجهات المستقبلية لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي والاحتفاء بالسينما كفن وثقافة وإبداع، واستعرض خلالها سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مجلس دبي للإعلام، الخطط المستقبلية لتطوير صناعة الفن السابع، ضمن رؤية حكومية تستثمر في الحركة السينمائية والجانبين الإبداعي والاقتصادي، وعبر عروض متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع، تحتفي بأفضل المواهب الإماراتية والعالمية.

واستعرض الاجتماع كذلك برنامج الحفل الإعلامي الإماراتي - الكويتي.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول الحملات الوطنية والمجتمعية التي نفذها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال عام 2025. واطلع سموه على هامش الاجتماع، على أحدث تقنيات البث الخارجي لدى مؤسسة دبي للإعلام وشركائها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير القطاع الإعلامي في دبي، مع التركيز على الثوابت الأساسية، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان والمواهب، وتمكين الشباب، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة المحتوى ومدى تأثيره، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية لدعم الاقتصاد الإعلامي.

وقال سموه: «نؤمن في دبي بأن الإعلام ليس مجرد ناقل للرسائل، بل قوة استراتيجية تصوغ الوعي، وتدعم التنمية، وتبني الثقة بين المجتمعات».