الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
29 يناير 2026 14:50

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافق طائرة سموه لدى دخولها الأجواء الروسية، سرب من الطائرات العسكرية تحية وترحيباً بسموه.

أخبار ذات صلة
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح معالي هدى الهاشمي «درجة وزير»

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كلاً من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
موسكو
آخر الأخبار
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
الرياضة
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©