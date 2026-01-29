هزاع بن زايد يزور مركز واحة العين

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مركز واحة العين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرنا مركز واحة العين الذي يشكل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والترفيهي والثقافي الثري في منطقة العين، فتصاميمه العمرانية وملامحه البيئية وحدائقه وفعالياته الفريدة، تقدم تجربة نوعية للأجيال وتساهم في ترسيخ علاقتهم بهويتهم الإماراتية الأصيلة».

زرنا مركز واحة العين الذي يشكل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والترفيهي والثقافي الثري في منطقة العين، فتصاميمه العمرانية وملامحه البيئية وحدائقه وفعالياته الفريدة، تقدم تجربة نوعية للأجيال وتساهم في ترسيخ علاقتهم بهويتهم الإماراتية الأصيلة. pic.twitter.com/pQWuBv6Mwy — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 29, 2026