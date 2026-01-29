الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
هزاع بن زايد يزور مركز واحة العين

هزاع بن زايد يزور مركز واحة العين
29 يناير 2026 19:18

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مركز واحة العين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرنا مركز واحة العين الذي يشكل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والترفيهي والثقافي الثري في منطقة العين، فتصاميمه العمرانية وملامحه البيئية وحدائقه وفعالياته الفريدة، تقدم تجربة نوعية للأجيال وتساهم في ترسيخ علاقتهم بهويتهم الإماراتية الأصيلة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
الإمارات
