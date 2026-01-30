السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح معالي هدى الهاشمي درجة وزير

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح معالي هدى الهاشمي درجة وزير
30 يناير 2026 10:48

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح معالي هدى السيد محمد الهاشمي، «درجة وزير»، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وتتولى معاليها من خلال عملها في وزارة شؤون مجلس الوزراء إدارة وتنسيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، وإدارة الإستراتيجيات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدعم وتعزيز الابتكارات والنماذج الحكومية الجديدة في الجهات الحكومية، ومتابعة برامج المسرعات الحكومية وتسريع إنجاز المشاريع.

 

وهي خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا والتحقت بكلية لندن لإدارة الأعمال.



المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
